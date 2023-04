Litouwen wil buurland Wit-Rusland aanklagen

Wit-Rusland stuurde toen duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika naar de grens met buurland Litouwen. Litouwen is wat dat betreft een buitengrens van de Europese Unie. De bedoeling zou zijn geweest om de EU onder druk te zetten wegens de sancties tegen de Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko. Intussen heeft Litouwen de grenscontroles opgevoerd en een hek gebouwd om de migratiestroom te stoppen.

Maar de regering in Vilnius wil financiële compensaties van zijn buurland. In de eerste plaats via een schikking hoopt de minister van Justitie op minstens 120 miljoen euro. Als Minsk weigert te onderhandelen, dan zal Litouwen een klacht indienen bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. Volgens Dobrovolska wegens het schenden van internationaal recht, bijvoorbeeld rond mensensmokkel. "We hebben genoeg bewijzen", klonk het.



De grens tussen Litouwen en Wit-Rusland is bijna 680 kilometer lang.