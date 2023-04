Uiterst zeldzame nachtvlinder duikt voor het eerst op in Vlaanderen en zit in woning in De Pinte

"Het gaat om een soort die vorige eeuw voor het eerst in Amerika beschreven is", legt Verachtert uit. "Daarna is hij vermoedelijk in Europa beland. Zo werd de vlinder recent ook al in Wallonië en in Nederland vastgesteld. Daar zien we de populatie ook licht toenemen. Dat hij nu ook bij ons in Vlaanderen verschijnt, is dus eigenlijk geen complete verrassing."