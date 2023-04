Wuustwezel tegen kandidatuur Kalmthoutse Heide als Nationaal Park: "Te veel onduidelijkheid voor de landbouwers" 

"Het proces is ontzettend stroef en chaotisch verlopen", zegt de Wuustwezelse schepen van landbouw May Aernouts (CD&V). "De landbouwers werden zelfs pas na enkele protesten betrokken, dan is het heel moeilijk om draagvlak te creëren. Door al die onzekerheden hebben we nu beslist om uiteindelijk niet mee te werken."