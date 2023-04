Arbeiders ontdekken menselijke resten op bouwwerf aan Brussels Sheraton hotel: werken stilgelegd

De werken aan het vroegere Sheraton hotel in Brussel zijn stilgelegd nadat er woensdag menselijke resten zijn teruggevonden. Dat schrijft de Franstalige krant La Dernière Heure en wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De ontdekking werd in de loop van de namiddag gedaan door arbeiders die aan het werk waren op de bouwwerf aan het Rogierplein in Sint-Joost-ten-Node. "Ik kan inderdaad bevestigen dat er menselijke resten zijn aangetroffen", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Het onderzoek is nog maar net van start gegaan, dus meer informatie kunnen we voorlopig niet geven. De werf werd alvast stilgelegd."