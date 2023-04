Middeleeuwse monniken leveren een onverwachte bijdrage aan de vulkanologie

"Weten in elk seizoen de vulkanen uitgebarsten zijn, is essentieel, aangezien dat een invloed heeft op de verspreiding van het vulkanische stof, de afkoeling en andere klimaatanomalieën die geassocieerd worden met deze uitbarstingen", zei hij.

Naast het feit dat de resultaten van de studie toelaten de datum en de intensiteit van deze gebeurtenissen preciezer te bepalen, zijn de resultaten erg belangrijk omdat we uit de ijskernen weten dat de periode tussen 1100 en 1300 een van de meest vulkanisch actieve uit de geschiedenis is.

Tussen de 15 uitbarstingen die in de studie behandeld worden, is er één in het midden van de 13e eeuw die kan rivaliseren met de beruchte uitbarsting in 1815 van de Tambora in Indonesië. Die enorme uitbarsting heeft geleid tot 'het jaar zonder zomer' in 1816.

Het gezamenlijk effect van de middeleeuwse uitbarstingen op het klimaat op aarde kan geleid hebben tot de Kleine IJstijd, toen er wintermarkten gehouden op de bevroren rivieren van Europa.

"Het verbeteren van onze kennis over deze in andere opzichten mysterieuze uitbarstingen, is cruciaal om te begrijpen of en hoe het vulkanisme uit het verleden een invloed heeft gehad niet enkel op het klimaat maar ook op de samenleving in de middeleeuwen", besluiten de onderzoekers.

De studie van het internationale team is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Université de Genève.