Mike Pence zal getuigen in onderzoek bestorming Capitool

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de poging van de Amerikaanse ex-president Donald Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. De getuigenis van Pence houdt verband met die gesprekken die hij had met zijn baas in aanloop naar de bloedige bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.

Dat Pence geen bewaar maakt, is een belangrijke doorbraak voor de speciaal aanklager Jack Smith. Pence moet er enkel getuigen over zijn gesprekken met Trump. Hij is niet verplicht om op vragen te antwoorden over zijn eigen rol die dag. Pence moest als voorzitter van de Senaat de verkiezingsuitslag bekrachtigen. De verkiezingen die hij met Trump verloren had, van de democraat Joe Biden. Volgens Trump was die uitslag niet correct, hij had Pence opgeroepen om de uitslag niet te bekrachtigen.



Tot nu toe weigerde Pence te getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming heeft onderzocht. De ex-vicepresident geldt als een kroongetuige, omdat hij die dagen in nauw contact stond met Trump. Ook Trump zelf werd opgeroepen om te getuigen voor een jury, maar verwacht wordt dat hij wel bezwaar zal aantekenen.