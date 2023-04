Moerbeke en Lokeren stippelen routes uit door nieuwe fusiegemeente voor inwoners en toeristen

De nieuwe toeristische trajecten zijn gevarieerd: van een buggy- en rolstoelvriendelijke wandeltour tot een gezellige fietsrit of een verfrissende peddeltocht op de Durme en de Moervaart. Allemaal verzameld in een box onder de noemer 'Natuurlijk Verbonden'.

Een van de zeven nieuwe routes is de Hidden Treasures Fietsroute. Daarin worden een hele reeks bekende en onbekende plekjes in het ‘nieuwe groot Lokeren’ met elkaar verbonden. Lokers schepen voor toerisme Marina Van Hoorick (Open VLD): "Via het gemeenschappelijke spoorwegpad, maar ook via de Durme en de Moervaart zijn Lokeren en Moerbeke al op natuurlijke manier met elkaar verbonden. Met deze fietstocht zetten we deze verbinding nog wat duidelijker in de verf."

De box is vanaf 8 april beschikbaar bij Infopunt Toerisme Lokeren (Markt), de bib van Lokeren en Moerbeke, het Lokerse stadhuis en het Lokerse cultuurcentrum.