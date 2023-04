Nieuwe muurschildering Wout van Aert, Rik Van Looy en Sanne Cant op komst in Herentals: stad doet oproep voor geschikte muur

Eind mei van vorig jaar werden de lokale wielerhelden Rik Van Looy, Wout van Aert en Sanne Cant 'vereeuwigd' op een muur langs de Vest in Herentals. Al was dat niet van lange duur. Al na een paar maanden, begonnen er al barsten in de tekeningen te komen. In de muur bleek vocht te zitten. Er zat dus niets anders op dan de kunstwerken weg te stralen. "Dat heeft heel wat commotie met zich meegebracht en we vonden het toch belangrijk dat die muurschildering terugkwam zodat we onze Herentalse wielerhelden kunnen eren", zegt Jan Michielsen (CD&V), schepen voor cultuur.