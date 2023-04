N-VA wil dat Brusselse overheden strenger optreden tegen krakers

"Uit een recente studie van Samusocial blijkt dat er in Brussel tussen de 2.000 en 3.000 mensen leven in kraakpanden. Ze leven daar in mensonwaardige omstandigheden, met gevaar voor hun gezondheid. Ook branden in kraakpanden halen geregeld het nieuws. Maar de overheid doet weinig of niets aan deze toestand", vindt Vanden Borre.