Nederlandse staatssecretaris voor Welzijn: "Niet alle sombere jongeren kunnen professionele hulp krijgen"

Recent onderzoek in Nederland toont aan dat ongeveer de helft van de jongeren tussen 16 en 25 jaar mentale problemen hebben. "Het percentage jongeren dat gebruikmaakt van een vorm van jeugdzorg was zo’n 25 jaar geleden 1 op de 27, nu is dat bijna 1 op de 7. Deze ongekende stijging gaat gewoon door als we niets doen", zegt staatssecretaris Van Ooijen (ChristenUnie). "Een hele generatie met professionele hulp; dat mogen we niet laten gebeuren. Dat is niet te organiseren of te betalen. Maar we moeten het vooral niet willen."