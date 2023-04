Prijzen nieuwbouwwoningen blijven stijgen: ontdek de prijzen in jouw gemeente

Over de Nieuwbouwbarometer

De prijzen komen uit de Nieuwbouwbarometer van projectontwikkelaar Matexi en vastgoeddataplatform Realo. Die verschijnt deze maand voor het eerst. "Het is de eerste keer dat we zo uitgebreid de nieuwbouwprijzen per gemeente in kaart brengen. Tot nu toe was daarover niets bekend", zegt data-analist Fabrice Luyckx van Realo. "De bedoeling is dat we vanaf nu elk kwartaal een update kunnen geven."

Voor de barometer gebruikt Realo data van online vastgoedaanbiedingen, ook wel de gekende "zoekertjes", in combinatie met overheidsdata en andere open data. Het gaat telkens om prijsevoluties (exclusief BTW) voor een gemiddelde Belgische woning: huizen in een halfopen bebouwing van 160 m² met drie slaapkamers, badkamer en een tuin, en appartementen van 95 m² met twee slaapkamers en een badkamer.

Voor enkele gemeenten zijn bij deze eerste uitgave wel nog geen prijzen beschikbaar, "bij gebrek aan voldoende data om gegronde uitspraken te doen", aldus Luyckx.