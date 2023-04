Ninove dringt aan om biertrein naar Jupille toch te laten rijden: "Belangrijk om onze klimaatdoelstelling te halen"

"We hebben een heel ambitieus klimaatactieplan", klinkt het bij burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). "Dit project is een van de voorbeelden waarbij we de mobiliteit van vrachtwagens in onze stad kunnen verminderen en vervangen door alternatieve vervoersmiddelen. Minder vrachtwagens leidt immers ook tot minder CO2-uitstoot."

Toch wil Ninove zelf geen geld uitgeven om de trein te laten rijden. "Het geld moet komen van andere overheden zoals de provincie, Vlaanderen of zelfs Europa", zegt de burgemeester. "Het is namelijk ook voor hun klimaatdoelstellingen belangrijk om te kiezen voor duurzame mobiliteit. En als zij geen actie ondernemen, zullen we de betrokken partijen desnoods zelf aan tafel zetten om een oplossing te zoeken."