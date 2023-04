Oostende ontvangt Europese regeringsleiders voor top over de Noordzee: "Trots, maar ook veel verantwoordelijkheid"

Tommelein is vooral trots dat de Europese top plaatsvindt in zijn stad, ook al brengt het heel wat extra zorgen met zich mee. "Wat normaalgezien in Brussel plaatsvindt, is voor een keer op locatie bij ons. Dat betekent heel veel verantwoordelijkheid, heel veel vergaderingen en een serieuze re-organisatie. Het is een gemengd gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook van trots op onze stad."