Paus Franciscus: "Seks is iets moois"

Paus Franciscus heeft toegegeven dat de Kerk nog werk heeft aan haar leer en haar ideeën over seks. De catechismus staat "nog in een heel vroeg stadium over het onderwerp", zei Franciscus in een gesprek met jonge vrouwen en mannen. En dat in de opvallende documentaire die sinds van de week te zien is op de streamingdienst Disney+. Daar gaat de paus, ongedwongen en ontspannen, in discussie over heel wat heikele onderwerpen. Over seks dus, maar ook over abortus, migratie, vrouwen in de Kerk en corruptie.

"Wij christenen hebben niet altijd een volwassen houding ten opzichte van seks gehad. En toch is seks één van de mooiste dingen die God ons heeft gegeven. Ons seksueel uiten, is een rijkdom. Seks is iets moois." En nog: "De ware Kerk bevindt zich in de periferie. In het centrum zitten goede mensen, heilige mensen, maar ook veel corruptie. Dat moet je toegeven."

Franciscus heeft het ook over mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap. En hij bevestigt zijn steun voor hen: "Ieder mens is een kind van God, iedereen. God wijst niemand af. En dat zouden geestelijken in de katholieke kerk ook moeten weten en zo moeten handelen. Ik heb niet het recht om iemand uit de Kerk te gooien. De Kerk mag haar deuren voor niemand sluiten." Duidelijk. En koren op de molen voor zijn conservatieve tegenstanders.