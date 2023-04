Politie onderzoekt klacht tegen leraar na mogelijk pestincident in Gavere

Volgens de school gaat het niet om een grote fout. Al geeft de directie wel toe dat man een inschattingsfout heeft gemaakt. Zo zou hij in eerste instantie gedacht hebben dat het slachtoffer aan het spelen was met de andere leerlingen.

De feiten dateren van twee weken geleden. Sindsdien is de leraar, op vraag van de school, niet meer actief op de school. Of en wanneer hij zal terugkeren, is niet duidelijk.