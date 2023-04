Prijs nieuwbouwwoning in West-Vlaanderen stijgt met 6 procent

Tijdens de eerste maanden van 2023 is de prijs van een nieuwbouwwoning in West-Vlaanderen gestegen met zes procent. Dat blijkt uit de Nieuwbouwbarometer van Matexi en het vastgoedplatform Realo. De prijsstijging is vooral het gevolg van de duurdere bouwmaterialen, de beperkte grond en de verplichte renovatiewet.