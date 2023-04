Vlaamse overheid verstrekte in 2022 een recordbedrag aan waarborgen: "Risico is vooral theoretisch en vrij beperkt"

"Voor 2023 ziet het plaatje er nog grimmiger uit", waarschuwt Vande Reyde die vindt dat het systeem "te vrijblijvend wordt toegepast". "Het is niet de taak van de overheid om de rol van bank en kredietverstrekker over te nemen. Het systeem is uitgegroeid tot een alternatief kanaal voor subsidies. Dat was niet de oorspronkelijke bedoeling."