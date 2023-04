Nieuw vaccin tegen ernstige besmetting met RSV: "Dit is een keerpunt"

RSV is een ziekte waar veel jonge ouders wel eens mee in aanraking komen. Het virus, voluit "respiratoir syncytieel virus", veroorzaakt een infectie aan de luchtwegen. Vaak worden enkel de bovenste luchtwegen, de neus en de keel, aangetast, en krijgen patiënten te maken met een gewone verkoudheid of oorontsteking. Bij jonge kinderen of oudere mensen kan de ziekte zich echter ook ernstiger ontwikkelen tot in de lage luchtwegen en tot een bronchitis of een longontsteking leiden.