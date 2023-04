Schapen helpen met groenonderhoud in Hasselt en Beringen

Zowel in Hasselt als in Beringen zetten ze schapen in voor het groenonderhoud. Rond de basisschool De Beering 2 in Beringen grazen 2 schapen om de grote berm te onderhouden. In Hasselt zullen 70 schapen ingezet worden op 12 moeilijk bereikbare plaatsen, zoals een perceel aan de Japanse Tuin.