Seppe Nobels verzorgt traditionele pelgrimstafel voor Witte Donderdag in Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen

Voor wie katholiek is, is het vandaag Witte Donderdag. Dat is de donderdag voor Pasen, de dag waarop Jezus zijn Laatste Avondmaal had met zijn 12 apostelen. In het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen, waar pelgrims kunnen overnachten, is het al eeuwenlang traditie om op Witte Donderdag een pelgrimstafel te dekken voor 12 "arme lieden of pelgrims". Sinds 2021 is deze gewoonte ook erkend Vlaams immaterieel cultureel erfgoed.