Vijver aan gemeentehuis Wemmel ligt vol met smurrie: "Komt mogelijk door rampoefening"

Het is nog niet duidelijk waar de smurrie op de vijver in Wemmel precies vandaan komt. Het gemeentebestuur liet stalen nemen om de oorzaak te achterhalen, maar vermoedt alvast geen kwaad opzet of illegale lozingen. "We wachten nog op het resultaat van de stalen, maar mogelijk heeft de vervuiling te maken met een eerdere rampoefening", redeneert de schepen van Milieu, Vincent Jonckheere (LB Wemmel). "Daarbij werd water uit de vijver gepompt. Mogelijk is er toen slib uit de bodem opgepompt, dat nu is komen bovendrijven."