Studentenkring Moeder Hopland organiseert massacantus op Markt van Asse om te verbroederen

Moeder Hopland werd 70 jaar geleden opgericht door enkele bevriende studenten uit Asse. Het is dus een overkoepelende studentenclub van jongeren uit Asse en omgeving die studeren in Brussel, Leuven of Gent.



“In de week studeren we in onze studentenstad, maar in het weekend strijden we tegen het sluitingsuur in Asse”, lacht praeses Rob De Ridder. “We doen dat door naar fuiven of elke eerste vrijdag naar ons stamcafé Den Tuus te gaan, waar we samen lachen en zingen. Maar we organiseren ook activiteiten en staan als vrienden in het leven.”