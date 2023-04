Verschillende wagens vallen stil na tankbeurt in Betekom: "We gaan de schade vergoeden"

Een verkeerde vloeistof in de benzinepomp van een tankstation in Betekom heeft voor autopech gezorgd bij verschillende klanten. Nadat ze de tank van hun wagen hadden gevuld aan de pomp voor benzine Euro 95 (E10) vielen ze stil. "We hebben inderdaad vastgesteld dat er een probleem was met die pomp", geeft Katia Van Bouwel van Q8 toe. "We hebben de pomp onmiddellijk afgesloten, maar blijkbaar zijn een aantal klanten stilgevallen. Wat de precieze oorzaak was, moeten we nog onderzoeken." Volgens sommige klanten kwam er een waterachtige vloeistof uit de pomp. Anderen beweren dat er diesel uit kwam in plaats van benzine. De bewuste Euro 95-pomp blijft afgesloten tot er meer duidelijkheid is.