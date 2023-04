Opnieuw Gentse inwoners en handelaars naar rechter tegen wijkmobiliteitsplan

Er zijn ook voorstanders van de plannen. Zij zijn blij dat er iets gedaan wordt tegen het sluipverkeer. "Het verschil is dat wij geen advocaat onder de arm nemen." Ze vinden de bereikbaarheid ook geen argument. "De tegenstanders zijn mensen die weinig in het dorp komen. We zien hun chique auto's hier weinig. Het zijn mensen die zich vooral op Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-Latem richten voor hun aankopen en sociale leven", zegt een voorstander. "Ook de stem van de voorstander mag gehoord worden."

Voor of tegen, het kortgeding wordt eind deze week of begin deze week officieel aangespannen. Het is dan aan de rechter om een uitspraak te doen.