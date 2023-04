Antwerps burgemeester Bart De Wever sluit twee cafés in Borgerhout na drugsoverlast

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft beslist om twee cafés in het district Borgerhout voor een maand te sluiten. Dat komt omdat de politie in een horecazaak aan de Turnhoutsebaan onder tafel verschillende verpakkingen met daarin de drugs cocaïne en hasj vond. Die waren vermoedelijk bedoeld om te verkopen. Ook waren er klanten die hasj bijhadden en was er al vaker sprak geweest van lawaai en sluikstort in de buurt van de zaak.