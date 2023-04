Ukkels restaurant loopt 1.000 euro mis door "no- show": voortaan betaal je voorschot van 40 euro

Nu lijkt het vragen van voorschotten meer ingeburgerd te raken. Naast St Kilda eisen ook de Aziatische kantine Chez Old Boy in de Tenboschwijk en het Franse restaurant Le Tournant in Elsene een soort van voorafbetaling. "Restaurants zeggen hiermee: als jullie geen geld op tafel leggen, gaan we geen uitgaven doen," aldus Hubert De Bellefroid van de horecafederatie. "De meeste klanten begrijpen het wel, zodra ze zich in onze schoenen verplaatsen."