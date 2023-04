Ruimtestormen, een poolkap en ringen: James Webb-telescoop maakt nieuwe beelden van Uranus  

Ook de noordelijke pool van Uranus is duidelijk in beeld gebracht: dat is de grote witte vlek op de verder blauw gekleurde planeet. Daar is het op dit moment lente, pas in 2028 zal de zomer er aanbreken. Toen de ruimtesonde Voyager 2 Uranus 40 jaar geleden voorbij vloog, lag de noordelijke pool nog aan de donkere kant van de planeet.