Mohamed Abrini: "Toen ik vrouwen en kinderen zag op de luchthaven, heb ik me omgedraaid en ben ik weggegaan"

Abrini vertelde tijdens het proces in Parijs al dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat hij ook zou deelnemen aan de aanslagen op terrassen in het centrum van Parijs, maar dat hij uiteindelijk weigerde, omdat hij geen burgers wilde doden. Dat herhaalde hij vanmorgen: "Ik heb er geen probleem mee om te doden in oorlogsgebied. De strijd van IS om een kalifaat op te richten, vond ik gerechtvaardigd. Maar burgers zijn twee keer slachtoffer: van de politiek van de westerse landen in het Midden-Oosten, en van de politiek van IS in Europa. Er zijn ook andere veteranen van de jihad, die jarenlang gevochten hebben in oorlogsgebied, maar die zullen weigeren om een aanslag te plegen in Europa."