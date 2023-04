Verkeersplateau van Meerdegatstraat in Alken wordt afgevlakt om trillingen en scheuren in huizen bij bewoners te beperken

Een flitspaal ziet schepen van Mobiliteit Frank Vroonen (Groen) niet zitten. "In heel Alken hebben we geen enkele flitspaal staan", zegt Vroonen. Ik ben daar dus geen voorstander van. We zijn ook niet van plan om een extra verkeersremmer te plaatsen op het afgevlakt verkeersplateau. We zullen de verkeerssituatie in de Meerdegatstraat wel in de gaten houden en werken met een mobiel sensibiliseringsbord als dat nodig zou zijn."