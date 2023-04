Vier gewonden bij ongeval aan wegenwerken E17 Waasmunster

Rond 11u30 is er op de E17 in de rijrichting van Gent, op het grondgebied van Waasmunster, een kop-staartaanrijding gebeurd in de file die er stond als gevolg van de wegenwerken. Op de brug van de E17 met de Zelebaan in Lokeren worden sinds begin deze week de uitzettingsvoegen vernieuwd. De werken zorgden de voorbije dagen geregeld voor files tussen Waasmunster in Lokeren.

Een vrachtwagenchauffeur zag de file te laat en reed in op een kleine personenwagen met Nederlandse nummerplaat. Door de klap werd de auto een aantal meters vooruit geduwd waarna hij tegen een aanhangwagen van een kleine bestelwagen aan botste. In de twee voertuigen zaten telkens twee personen. Zij raakten gewond en werden naar het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Twee rijstroken waren een tijdlang versperd waardoor er een file ontstond tot in Sint-Niklaas.