Wat vliegt de tijd: vrtnws.be bestaat vandaag 20 jaar, wat met de toekomst?

“VRT heeft heel lang geaarzeld. Maar we voelden wel aan dat we ook op dat internet aanwezig moesten zijn”, herinnert Dirk Reynaers zich. Vandaag is hij coördinator van de binnenlandredactie, in 2003 een van de 3 eindredacteurs van de nieuwe site. In die periode had nog maar 35 procent van de Vlamingen een internetverbinding. De meeste mensen werkten met een modem, via de vaste telefoonlijn. “We wisten toen niet dat het zo zou groeien en we de nieuwsconsumptie helemaal op z’n kop zouden zetten.”