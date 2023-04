Waarom hebben paaseitjes nog altijd geen vaste kleurcode? 

Carrefour is een Frans bedrijf en volgt de Franse markt. Misschien denk je dan: "des goûts et des couleurs, on ne discute pas". Maar nee, er zit toch een lijn in bij hen. De kleurcode is volgens hen gebaseerd op logica. Witte chocolade zit in een witte folie, donkere chocolade in een donkere verpakking.