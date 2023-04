Waterbron D'Oyebron in Sint-Truiden krijgt een grote opknapbeurt

"Het is de bedoeling dat we van d'Oyebron een gezellige ontmoetingsplaats maken waar zowel buurtbewoners als wandelaars en fietsers van kunnen genieten", zegt Kempeneers. "De oude betonplaten van de bron worden vervangen door steenkorven, met stapstenen wordt een pad gemaakt naar de bron en de nabijgelegen elektriciteitscabine wordt verborgen met nieuwe beplanting. Voor wie in de zomer wat afkoeling zoekt, komt er een stenen bank zodat je je voeten in het water kan laten baden.