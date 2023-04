Weefgetouwenbedrijf Picanol uit Ieper zal meer inzetten op schepen in plaats van vrachtwagens

"De vrachtwagens komen leeg toe in Wielsbeke, dan rijden ze naar Ieper waar de containers gevuld worden aan het bedrijf. Die vrachtwagens rijden dan naar de terminal in Wielsbeke om via de binnenvaart in Antwerpen te raken. Vanuit de haven gaat het dan wereldwijd."

Het bedrijf investeert hier nu pas in, omdat er vroeger minder capaciteit was aan de terminal van Wielsbeke. "Het is nu economisch betaalbaar om die ommeslag te maken. Nu zijn er meerdere rederijen, waardoor het interessant is om er nu op in te zetten."