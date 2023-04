Wie nieuwe auto koopt, moet daar opnieuw minder lang op wachten

Maar de productie is intussen weer goed op gang gekomen, bevestigt autofederatie Febiac. In maart van dit jaar konden er bijvoorbeeld 40% meer auto's geleverd worden dan vorig jaar. "En in het eerste trimester van dit jaar 27% meer dan vorig jaar", zegt Febiac-woordvoerder Gabriel Godfroid. "We zitten eigenlijk al 8 maanden lang in een beter, sneller leveringsritme dan tijdens de pandemie."