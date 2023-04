Student rechten Jef Vandorpe wint televisiequiz "1 jaar gratis"

In de finale van "1 jaar gratis" hebben vier kandidaten gestreden voor het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer van dit tiende seizoen. Nadat Lotte en Pascal in de loop van de aflevering waren afgevallen, haalde Jef het in het beslissende cijferduel van medefinalist Jasper. Hij geeft het meest juiste antwoord op de vraag hoeveel baby's in het jaar 2021 de voornaam "Olivia" kregen in Vlaanderen.

Op zijn 21e wordt Jef Vandorpe als jongste winnaar ooit van "1 jaar gratis" maar liefst 85.073 euro rijker. Van welke kandidaat van dit seizoen dat het netteloon is, wordt niet bekendgemaakt.

Jef Vandorpe studeert momenteel rechten en hij is bijzonder sportief. Hij heeft jarenlang aan rolstoeltennis gedaan op hoog niveau, met als hoogtepunt een deelname aan de Paralympics. Momenteel geeft hij les aan nieuwe tennistalenten.