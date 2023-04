Wolf Fencing Team breidt uit, om meer mensen te helpen om vee te beschermen tegen wolven

Door de vele wolvenaanvallen in Noord-Limburg zijn natuurliefhebbers vaak lijnrecht tegenover veehouders en buurtbewoners komen te staan. Toch blijft het Wolf Fencing Team hoopvol. "Er moeten nog veel omheiningen aangepast worden, want dat is echt de manier om nieuwe aanvallen te voorkomen. Maar de voorbije jaren is er wel al veel gebeurd in Limburg", vindt 't Hooft. "Je ziet het als je in het leefgebied van de wolven rondrijdt. Veel eigenaars van schapen hebben hun omheiningen al aangepast. Nu komen daar ook meer en meer mensen met pony's bij. Als we dat vergelijken met de buurlanden, dan zien we dat het daar veel moeizamer is verlopen. Er is echt al goed gewerkt in Limburg, maar het werk is nog niet af."