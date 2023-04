Zes Guatemala stekelleguanen zien levenslicht in ZOO Antwerpen: “Europese primeur”

In de Antwerpse zoo hebben zes Guatemala stekelleguanen het levenslicht gezien. “Dat is een Europese primeur, want wij zijn het enige land in Europa dat die dieren in gevangenschap heeft. Maar ook in andere landen over de rest van de wereld zijn ze nog niet vaak gekweekt”, zegt verzorger Sam Aneca. “Dat komt omdat de soort een op niet veel plaatsen in Guatemala voorkomen. Wij hebben de reptielen via een opvangcentrum kunnen krijgen en ervoor gezorgd dat de dieren hier ook in de dierentuin aanwezig zijn.”