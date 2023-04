Zomerbar Zanzibar verhuist van Merchtem naar Groot-Bijgaarden na klacht van buurvrouw

Ondertussen is er een nieuwe locatie gevonden in Groot-Bijgaarden bij Dilbeek, waar de kans op overlast miniem is. "We zitten op een industriegebied naast de Brusselse Ring. Het is ook een evenementenlocatie die daar op afgestemd is, en we zitten heel ver weg van de buren. Maar ons concept blijft hetzelfde. We blijven open tot een uur 's nachts en de bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze écht op Zanzibar toekomen, met parelwitte stranden, cocktails en lekker eten. Op 12 mei gaan we open."