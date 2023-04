Twaalf jaar gevangenisstraf voor oud-militair die ex-vrouw tien messteken gaf

De vrouw is toen zwaargewond in de tuin van de buren gevonden. De man had haar aangevallen met een keukenmes en haalde uit naar haar gezicht, buik en dijbeen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het.

Voor het voorval plaatsvond, moest de politie al meerdere keren tussenbeide komen omdat er regelmatig sprake was van geweld en alcoholmisbruik. Nadat het koppel uit elkaar ging, belandde de man op straat. Zijn ex-vrouw stond hem toen toe om enkele dagen in haar huis te wonen, maar toen dat niet zo goed liep vroeg ze al om de man te colloqueren. Dat was toen volgens een psychiater niet nodig. Enkele dagen later gebeurde het steekincident.