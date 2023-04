300 jaar geleden werd Jan De Lichte geboren in Velzeke: “Hij was een slachtoffer van zijn tijd”

Jan De Lichte was een slachtoffer van zijn tijd, zegt historicus Danny Lamarcq uit Zottegem. “Hij werd geboren in een arm gezin en leefde in een tijd waarin Vlaanderen getroffen werd door een oorlog. Het was een af- en aanlopen van vreemde troepen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog. Bovendien waren er enkele misoogsten. Al die factoren spelen mee in zijn leven.”

Bepalend was zijn afkomst: hij kwam uit een marginale familie, die de eindjes niet altijd aan elkaar kon knopen en vaak op het dievenpad ging. “Al vrij jong begint hij kleine diefstallen te plegen”, vertelt Danny Lamarcq. “Eerst steelt hij wat appels, groenten en kippen, maar daarna gaat het van kwaad naar erger. Rond zijn vijftiende gaat hij het huis uit en begint hij met gelijkgezinden roofovervallen te plegen. Er vallen ook doden, maar voornamelijk onder de bendeleden zelf.”

Er was geen sprake van een georganiseerde bende, veeleer een los samenwerkingsverband van boeven. Ze waren actief in het gebied tussen Leie en Dender. Toen de oorlog wat stabiliseerde trokken de Franse troepen op klopjacht om de orde te herstellen. Jan De Lichte werd daarbij opgepakt en op 14 november 1748 ter dood gebracht op de markt van Aalst.