Aantal marktkramers in Oost-Vlaanderen is de laatste tien jaar met twintig procent gestegen

Het aantal marktkramers in de provincie Oost-Vlaanderen is de laatste tien jaar met bijna twintig procent gestegen. Er zijn er nu 120 meer dan in 2012. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Oost-Vlaanderen. "De opmars aan marktkramers is vooral te verklaren door de steeds groter wordende interesse in korte keten", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert.