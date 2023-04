Argentijnse inflatiecrisis in beeld: overdag internationale luchthaven, 's nachts opvangcentrum voor daklozen

De situatie in de luchthaven van Buenos Aires weerspiegelt de stijgende armoede in Argentinië, een gevolg van de torenhoge inflatie. Het Zuid-Amerikaanse land heeft een van de hoogste inflatiecijfers ter wereld: in februari bedroeg de jaarlijkse inflatie 102,5 procent. Een hoge inflatie is de Argentijnen niet vreemd, maar een inflatiecijfer boven de 100 procent hadden ze al 32 jaar niet meer gezien.

Vooral de prijzen van basisvoedsel stijgen en daardoor worden de arme mensen het hardst getroffen door de huidige crisis. Velen hebben problemen om de eindjes aan elkaar te knopen en dat is ook te zien in de armoedecijfers. In de tweede helft van 2022 steeg het aandeel armen tot 39,2 procent van de bevolking, 3 procentpunten meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Het leven wordt alsmaar duurder en de koopkracht van de Argentijnen daalt. In de hoofdstad Buenos Aires uit zich dat in een toenemend aantal daklozen. Omdat op straat leven niet altijd even veilig en comfortabel is, trekt de internationale luchthaven meer en meer mensen aan.