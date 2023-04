Hoe een seksfeest de rechtspraak rond bewijsmateriaal kan veranderen

Wat is Antigoon-rechtspraak?



In 2003 sprak het Hof van Cassatie een arrest uit dat de principes van onrechtmatig verkregen bewijs op z’n kop zette. Voortaan mocht onrechtmatig verkregen bewijs wél gebruikt worden, tenzij het niet aan bepaalde (zeer strenge) voorwaarden voldeed. Daarvoor was dat steeds omgekeerd.

Het Antigoon-arrest kwam er nadat in 2000 een man gefouilleerd was door de politie. In een jaszak vonden de speurders autosleutels, die ze gebruikten om de wagen van de man te doorzoeken. In de wagen troffen de speurders een geladen pistool aan. Maar eigenlijk hadden ze geen geldige reden om de wagen te doorzoeken. De politie moet namelijk altijd een goede reden kunnen geven waarom ze een auto willen doorzoeken.

Maar het Hof van Cassatie oordeelde dat de zoekactie het recht van de verdachte op een eerlijk proces niet had aangetast, en dat het bewijsmateriaal toch gebruikt kon worden.

De rechtspraak van het Hof werd in 2013 officieel in een wet gegoten (de “Antigoonwet”), en is nu ook nog steeds zo terug te vinden in ons wetboek van strafvordering.