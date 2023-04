Vermoorde Barones Ullens is begraven in beperkte kring

Barones Myriam Ullens is in relatief beperkte kring begraven in Lasne, in Waals-Brabant. De barones werd vorige week doodgeschoten. Zowat 200 genodigden woonden haar plechtigheid bij in het kerkje van Saint-Étienne in Ohain. Ullens woonde in die deelgemeente van Lasne met haar echtgenoot, baron Guy Ullens.