Belgisch compromis voor Brussels parlement: nu één week vakantie en in mei nog eens

Voorlopig volgt Vlaanderen het Franstalige voorbeeld niet. De nieuwe vakantieregeling voor het Brussels Parlement is een eerste poging om met de nieuwe situatie om te gaan, zegt Vincent De Wolf (MR), parlementslid en tevens lid van het bureau. Hij heeft er begrip voor dat de huidige regeling ingewikkeld is voor parlementsleden met kinderen. “Deze regeling is een compromis, we willen niet discrimineren.” Later zal er een evaluatie volgen. Mogelijk wordt de huidige regeling voor het Parlement in de toekomst nog aangepast.