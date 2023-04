Belgische journalist onder vuur genomen aan het front in Oekraïense stad Bachmoet: "Alles werd zwart"

De stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne, is al maandenlang het toneel van een hevige strijd tussen het Russische en het Oekraïense leger. Het is een rode zone en journalisten zijn er eigenlijk niet meer welkom. Maar freelancejournalist Arnaud De Decker is al een tijdje in Oekraïne en heeft er goede contacten opgebouwd met de lokale bevolking en het leger.

"Speciale eenheden van de 92e brigade hebben me deze week meegenomen naar het front", vertelt de journalist in "De ochtend" op Radio 1. "We reden met een gepantserd voertuig naar de loopgraven, op anderhalve kilometer van de Russische posities."