Braziliaanse president wil dat Zelenski de Krim afstaat aan Rusland, maar Oekraïne weigert

Het is niet de eerste keer dat de Braziliaanse president een voorstel doet om een oplossing te vinden voor het gewapend conflict. In januari dit jaar deed hij dat ook al eens. Het voorstel bleef echter erg vaag: een hele groep landen zou moeten bemiddelen in het conflict. Toch wil de president het voorstel volgende week in Peking presenteren aan zijn ambtsgenoot Xi Jinping. Da Silva is, naar eigen zeggen, erg zelfverzekerd over de slaagkansen van het project.