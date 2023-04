Amerikaanse opperrechter was "zich van geen kwaad bewust" bij ontvangen luxereizen van bevriende miljardair

Volgens het onlinemagazine bezocht Thomas bijna elke zomer het landgoed van de zakenman in het Adirondackgebergte in New York. Hij vergezelde hem ook naar de Bohemian Grove in Californië, een eliteclub voor politieke, artistieke en zakelijke figuren. Thomas heeft nooit melding gemaakt van die geschenken.

"Harlan en Kathy Crow behoren tot onze beste vrienden", zegt Thomas vrijdag in een reactie. "Als vrienden hebben we hen vergezeld op een aantal reizen."

De 74-jarige Thomas zegt ook dat hij altijd heeft geprobeerd zich aan de richtlijnen te houden. Ook meldt Thomas dat hij aan het begin van zijn carrière als opperrechter advies heeft gevraagd aan collega's en aan andere mensen die werken voor justitie. Die zouden hem hebben verteld dat "dit soort persoonlijke gastvrijheid van goede vrienden" niet gemeld moeten worden.

Crow zei eerder tegen ProPublica dat het om een vriendschappelijke verhouding ging waarin nooit is geprobeerd de rechter te beïnvloeden.