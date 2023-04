Comedian Henk Rijckaert verdenkt Hubo van snood plan: "Dubbelganger van mij in hun folder"

Henk Rijckaert denkt dat Hubo een snood plannetje heeft gesmeed. “Ze hebben een goedkoper model dan ik gebruikt voor hun folder. En ze hopen dat mensen denken dat ik het ben. De gelijkenissen zijn te frappant.”

De Inspecteur Sven Pichal vraagt zich dan weer af of het geen stunt is van Rijckaert zelf, om de aandacht te vestigen op een doe-het-zelf-evenement dat hij organiseert eind april. “Was ik maar zo slim geweest”, reageert Rijckaert.



Maar het is gewoon een grappig toeval, laat Hubo weten. Joris Boeckx van Hubo: “Wij waren er ons niet van bewust dat het model in de folder zo sterk lijkt op Henk Rijckaert.” De man in de folder is Filip De Volder, een medewerker van Hubo. “Voor onze fotoshoots gebruiken wij altijd medewerkers, dat geeft meer betrokkenheid.” Filip weet dus sinds kort dat hij op Henk Rijckaert lijkt, iets wat hij nog nooit eerder had gehoord.